Una fiaccolata per Bianca, la comunità si stringe alla famiglia

Stasera a Pugliola, rose bianche al parco dove è avvenuta la tragedia.

Golfo dei Poeti - Stasera a Pugliola la comunità lericina si riunirà nel ricorso di Bianca, la bambina di soli tre anni deceduta sabato scorso per un incidente con il cancello del parco giochi del paese. Il ritrovo è alle 21 in piazzetta, davanti alle attività commerciali. Da lì partirà una fiaccolata che arriverà al parco giochi, dove saranno depositate delle rose in ricordo della piccola. In seguito in paese saranno liberati al cielo dei palloncini bianchi. Un gesto di solidarietà e affetto in questo secondo dei tre giorni di lutto cittadino emanato dal sindaco di Lerici nelle ore successiva la tragedia.