Una famiglia di rifugiati siriani alla 'Giornata della pace' di Lerici

Golfo dei Poeti - Lerici celebra la “Giornata della Pace, della fraternità e del dialogo”.

Come di consueto, per la giornata del 4 ottobre, il Comune di Lerici organizza numerose iniziative e incontri, rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, ma non solo, dedicati alla Pace e a tutti i valori che essa porta con sé.

Si parte alle ore 9, nel piazzale antistante il Municipio, dove il Sindaco, insieme ad altre autorità civili, militari e religiose, presenterà agli studenti dell’Istituto Comprensivo di Lerici gli appuntamenti previsti per la giornata. Ad affiancarlo, il parroco di Lerici, l’imam della comunità musulmana di Sarzana, il rabbino di quella ebraica della Spezia e il rappresentante della comunità buddhista dei Monti di San Lorenzo, che apriranno ufficialmente la giornata con un simbolico lancio di palloncini, accompagnato dai canti degli studenti delle scuole lericine. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà in Sala del Consiglio.

Alle ore 10,15 si svolgerà la premiazione del concorso di poesia “E penso a te..”: gli elaborati di uno studente della scuola primaria, di uno della scuola secondaria e di una adulto otterranno un riconoscimeno per il testo realizzato nel corso dell'anno. A questi si affiancheranno anche delle speciali menzioni riservate agli elaborati più originali e divertenti.

Alle ore 10:45, al Teatro Astoria, avrà luogo la lettura commentata del testo “Una manciata di favole” di Anna Bardellini., rivolta agli studenti della scuola primaria. L'iniziativa, a cura di “Artemiasia – Servizi culturali”, accompagnerà i piccoli spettatori alla scoperta degli insegnamenti di S. Francesco, che pervadono anche le nostre favole più belle.

In contemporanea, alle ore 11 in Sala del Consiglio, avrà luogo l'incontro “Noi, testimoni di guerra”. Speciali ospiti saranno i membri della famiglia Oksan, profughi siriani in Italia,nel Bergamasco, che racconteranno la loro storia ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e a chiunque voglia partecipare all'incontro, aperto a tutta la cittadinanza. Una preziosa testimonianza diretta di ciò che accade in Siria e delle conseguenze nefaste che la guerra ha sulla popolazione.

Alle ore 18 avrà luogo la benedizione di inizio anno scolastico, nel corso della Santa Messa solenne in onore di San Francesco di Assisi, al quale è dedicata la chiesa parrocchiale locale, alla presenza delle autorità locali.