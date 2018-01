Una decina di sopralluoghi per il parcheggio della Serra, cantiere in primavera

Prorogato al 5 febbraio il termine per farsi avanti con le offerte. Importo a base d'asta da 2 milioni e 134mila euro.

Golfo dei Poeti - Ci sarà tempo fino al 5 febbraio, e non più fino al 26 gennaio, per farsi avanti per l'ampliamento del parcheggio della Serra di Lerici, tormentato cantiere al centro di serrati confronti politici. Da Palazzo civico fanno sapere che le imprese di stanno muovendo e che, a oltre due settimane dalla deadline, c'è stata una decina di sopralluoghi. L'importo a base d'asta dell'ampliamento, che porterà ad avere una 50ina di posti a raso pubblici complessivi, inserendo altresì 39 box auto, ammonta a due milioni e 134mila euro.

Tempi? Tra apertura ed esame delle buste, attesa di eventuali ricorsi e stipula del contratto, si andrà a fine marzo o ad aprile - occhio che di mezzo, il giorno del pesce, c'è Pasqua.



"E' un opera in cui facciamo bene a credere e in cui abbiamo deciso di impegnarci", spiega il sindaco a CdS, che sui box dice che "ci sono state contestazioni ma ad oggi nulla si è mosso". Gli fa eco l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo, che assicura: "Per i box l'interesse permane e ci sono tre richieste per tre nuovi box". Parole rilasciate nell'ambito di un'intervista rilasciata al nostro quotidiano - sarà pubblicata nelle prossime ore - dedicata alla 'periferia' lericina.