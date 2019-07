Una commissione per rivedere i posti disabili e l'idea di un pass gratuito

Golfo dei Poeti - Nel tradizionale menù proposto dal Documento unico di programmazione del Comune di Lerici si parla molto anche di viabilità e dintorni. Lo strumento, relativo al triennio 2020-22, mette nero su bianco alcune intendimenti di questa amministrazione, la quale avrà occasione di portarli avanti se supererà con successo il non banale step delle elezioni amministrative, in programma nella primavera 2020. Sul fronte viabilistico, tra le varie cose, si legge che “in merito al rinnovo dei pass si dà seguito al sistema di badge con tecnologia Rfid, così che i titoli autorizzativi di durata pluriennale, sono rinnovabili annualmente ma senza la ristampa del titolo associato, che pertanto non deve essere sostituito, tranne che in caso di danneggiamenti o smarrimenti. Per consentire una migliore gestione dei pagamenti attraverso la riconciliazione con il programma CityGate, si continua l'opera di sensibilizzazione dell'utenza affinchè i pagamenti per il rinnovo dei pass siano effettuati soltanto attraverso il portale Agid (Agenzia per l'Italia digitalizzata). Tali innovazioni hanno portato ad evidenti migliorie in termini di velocizzazione al sistema di registrazione dei permessi, oltre ad un indubbio vantaggio per l’utenza”.



All'orizzonte la possibilità di un pass gratuito tra le varie tipologie previste. “Relativamente ai pass di tipo RT(residente transito, che ora costa 6 euro, ndr) – si legge , verrà valutata la possibilità di renderne gratuito il rilascio, in considerazione del fatto che i titolari effettuano esclusivamente un transito per raggiungere un'area di sosta privata”. Nel frattempo prosegue “l'importante lavoro di revisione del rilascio pass; nello specifico, si continua nella regolarizzazione dei pass di tipo TPN e TPR che non risultano essere associati a pass di tipo PS, PT o RS e RT. Si continua anche per il 2020 a procedere alla revoca dei pass rilasciati per veicoli stranieri a soggetti residenti in Italia da più di 6 mesi, secondo la nuova normativa prevista dal Codice della Strada”. E proseguirà quella porzione di controlli incrociati basati sui pass per “verificare eventuali residenze fittizie”, uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione Paoletti. “E’ necessario – spiegano ancora da Palazzo civico - procedere alla revisione puntuale precisa delle aree di sosta riservate ai portatori di handicap generici e numerati e assegnati ad personam, procedendo alla costituzione di una commissione nominata ad hoc per la valutazione delle domande presentate”.