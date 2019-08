Una camminata nella storia tra la città vecchia e quella nuova di Lerici

Golfo dei Poeti - Centinaia di persone sono già in fila mezz’ora prima dell’orario della prima apertura. La curiosità per la galleria che unisce Via Gerini e Via Cavour, che cuce il borgo vecchio con la città novecentesca di Lerici, il carruggio con il viale alberato, è più forte del richiamo del mare sebbene la giornata sia splendida. “Sono molto emozionato, questa non è una semplice inaugurazione. Oggi sento che stiamo celebrando in questo evento tutto ciò che è stato fatto in questi anni”, dice il sindaco Leonardo Paoletti sotto le volte di mattone del vecchio rifugio antiaereo.



Ha radunato attorno a sé tutti i suoi assessori ma anche i tecnici e gli impiegati del Comune che hanno lavorato per sbloccare un’opera “realizzata con le difficoltà conosciute, ma che oggi diventa un segnale importante per la comunità - continua -. Ringrazio i dipendenti del Comune per il loro impegno. Non è solo un’opera pubblica, questa è l’opera pubblica. Vi chiedo di essere una grande comunità e di essere vicini l’uno all’altro”.



“La galleria era in parte realizzata - ricorda l’assesssore Marco Russo -, ma bisognava consolidare la volta e costruire la pavimentazione. Un impegno per oltre 300mila euro per l’amministrazione è un lavoro durato 180 giorni rispettando i tempi di consegna”. Chiama a sé l’architetto Valentina Gatti che appare piuttosto emozionata.



Don Federico benedice l’opera, il direttore d’orchestra Gianluca Marcianò rappresenta la società civile. Poi tutti a piedi lungo i circa 150 metri coperti, in testa anche il deputato Lorenzo Viviani. I pannelli affissi all’interno raccontano la storia della galleria; sono stati curati dall’ammiraglio Silvano Benedetti, già direttore del Museo Tecnico Navale della Spezia, e dallo storico militare Stefano Danese. “Per la prima volta in provincia si recupera un’opera di questo tipo conservandone la memoria - dice - La galleria nasce su progetto di Franco Oliva e ha contribuito a salvare tante vite nella Seconda Guerra Mondiale”. Accanto alla fontanella lato Via Cavour una targa ricorda Minetto, che per anni lottò perché questo progetto vedesse la luce.



Andrea Bonatti