Un tutor sulla Provinciale tra il Guercio e Muggiano

Golfo dei Poeti - Un 'tutor' sulla Provinciale 331 per garantire la sicurezza lungo tutto il tratto di strada che attraversa il territorio comunale lericino, dal Guercio al Muggiano. Lo ha annunciato ieri in consiglio comunale, esponendo le linee programmatiche, il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Lo strumento di controllo della velocità è uno di quei punti che Palazzo civico intende portare a casa, sul fronte viabilità, entro questo mandato. Inoltre, ha affermato il primo cittadino, “con il potenziamento del parcheggio della Vallata (la realizzazione di un posteggio interrato, con 'rinaturalizzazione' della copertura, ndr), lo spazio attiguo alla Provinciale 331 sarà destinato a parcheggio per residenti”. È inoltre in corso uno studio di riqualificazione dell'area di intersezione tra la Provinciale 331 e Via Pianelloni. “Tale intersezione – ha riferito il sindaco - e l'area di riferimento saranno riqualificate individuando la migliore tra le soluzioni possibili: arretramento del semaforo lato Lerici a ricomprendere l'intersezione con Via Pianelloni o realizzazione di una rotatoria mediante la modifica del livello di piano della parte finale di Via Pianelloni”. Nella medesima zona, ha concluso Paoletti, “si proseguirà nelle iniziative fino ad oggi intraprese per tenere sotto controllo la sosta selvaggia provocata dalla carenza di strutture di parcheggio funzionali al Cantiere di Muggiano”.