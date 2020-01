Un tubo rosso spunta dal fianco del castello, il Comitato chiede lumi

Golfo dei Poeti - Un lungo tubo rosso scende dal fianco del castello di Lerici, attualmente sotto i ferri. Uno scorcio non proprio pittoresco segnalato nelle scorse ore al Comitato di frazione di Lerici. "Probabilmente è stato messo per esigenze antincendio o altro, sicuramente da farsi per carità. Ma visto che trattasi del Castello, il monumento più importante di Lerici, il Castello genovese più bello della Liguria, del XIII secolo... Non si poteva fare diversamente? Non si poteva un altro colore? Per la Sovrintendenza tutto a posto?", ha scritto il presidente del Comitato, Bernardo Ratti. E pronta, sempre via social, è arrivata la replica dell'assessore ai Lavori pubblici, Marco Russo: "È l’impianto antincendio del castello, alla fine dei lavori verrà posta opportuna mitigazione", ha assicurato.