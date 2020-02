Un nuovo spazio sociale tra Falconara, Pozzuolo e Baia Blu

Golfo dei Poeti - Il paese di Pozzuolo va incontro a un cambio d'abito. Per la frazione lericina, che conta circa seicento residenti, è infatti pronto un progetto di riqualificazione per la zona nodale della rotonda che conduce sia alla Baia Blu, all'Enea e a Santa Teresa, sia al campo sportivo di Falconara. Il progetto, arrivato allo stadio esecutivo - il prossimo passo sarà il bando di gara -, è focalizzato sull'ex campo da bocce ormai in disuso. Come illustrato in assemblea pubblica dall'amministrazione comunale e dalla progettista, architetto Carlotta Ferrari, il progetto prevede la completa riqualificazione dello spazio “ora ridotto quasi a relitto urbano – ha spiegato la professionista -. Dove insiste attualmente il campo da bocce sarà realizzato un parco urbano. Ci saranno dei giochi dedicati ai bambini, un punto acqua, tavolo da ping pong, una colonnina fotovoltaica per ricaricare piccoli dispositivi elettronici e un'area dotata di tavoli e sedute, protetta da pannelli traforati a effetto naturale che consentiranno di sostare anche nelle ore più calde”. Il tutto sarà contornato da una passeggiata protetta da dissuasori e scandita da elementi di verde. “L'obbiettivo – ha proseguito l'archi. Ferrari – è andare a creare uno spazio di aggregazione, un luogo di convivialità pensato sia per i residenti, sia per chi è di passaggio, ad esempio per chi va alle spiagge o al campo sportivo. Potrà essere utilizzato anche per piccoli eventi e manifestazioni”. In programma un adeguato sistema di illuminazione che consentirà la fruizione serale dell'ex campetto.



Contestualmente, la pensilina dell'autobus sarà spostata a valle dell'area oggetto di riqualificazione. Nell'installarla sarà altresì allargata la carreggiata in modo da consentire alle auto di passare quando in bus è in fermata. Altra pratica in ballo è la riqualificazione della piazzetta antistante la chiesa della frazione. “Sarà sistemata la pavimentazione e saranno installati arredi adeguati al luogo. La piazzetta verrà inoltre interdetta al parcheggio”, hanno spiegato il sindaco Leonardo Paoletti e l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo sempre nel corso dell'assemblea al centro sociale.