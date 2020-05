Un mare di mascherine per Lerici dalla Fondazione Bibolini

Golfo dei Poeti - Consegnate nei giorni scorsi le mascherine e le visiere protettive ordinate in Cina dalla società Nevada Group di Pontremoli e il cui costo è stato coperto grazie alla raccolta fondi avviata dalla Fondazione Bibolini di Lerici.

Nello specifico, sono state consegnate al parroco di Lerici, don Federico, 1100 mascherine, che saranno destinate alla casa di riposo Pax et Bonum, e alla Pubblica Assistenza di Lerici 300 visiere protettive.

“Ringrazio questo sodalizio, riuscito in un’impresa non facile alla luce delle rigide limitazioni a cui sono soggette le importazioni di prodotti sanitari dall’estero – commenta il sindaco Leonardo Paoletti, che ha partecipato in prima persona al progetto -. Invito, chiunque possa, a donare a favore di questa iniziativa importante, che si muove a sostegno delle necessità dei settori più esposti”.

“Abbiamo raggiunto un obiettivo importante per la nostra comunità, determinante per la salvaguardia della salute dei volontari della Pubblica Assistenza, sempre in costante attività, e soprattutto dei nostri anziani e operatori sanitari della casa di riposo Pax et Bonum i quali, ora più che mai, hanno bisogno di strumenti di tutela per evitare ogni forma di contagio – commenta il presidente della Fondazione Bibolini, l’avvocato Francesco Marzano -. Invito tutti a continuare a donare, per proseguire in questo importante progetto”.

Di seguito le coordinate per donare:



Fondazione Bibolini IBAN IT29G0623049772000043438946