Un calendario per aiutare Musa, attaccante migrante in attesa di protezione

L'iniziativa degli amatori della Serra.

Golfo dei Poeti - Pallone e solidarietà in casa La Serra. La squadra amatoriale lericina, militante in terza serie, per questo Natale ha infatti realizzato un calendario per aiutare Musa Jarju, 22enne migrante arrivato dal Gambia da un paio di anni, in forza alla compagine amaranto come attaccante. Ospite al centro della Croce Rossa a Ruffino, Musa nei mesi scorsi ha avuto esito negativo in merito alla richiesta di protezione internazionale, ma al momento è attivo un ricorso per far sì che il tribunale giunga a un diverso pronunciamento.



"Il ricavato darà sostegno a Musa in attesa di una sua migliore sistemazione e di un lavoro. Generi di prima necessità, indumenti, visite mediche. Il bellissimo calendario che abbiamo realizzato, con immagini della squadra, non può mancare sotto il vostro albero!", spiegano dal club. Per accaparrarselo è sufficiente prendere contatti con la Serra - anche attraverso la pagina Facebook U.S. La Serra - e fare un'offerta per aiutare Musa.