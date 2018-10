Un assegno per la Croce Bianca per ammodernare i mezzi di soccorso

Golfo dei Poeti - Ancora un sigillo rinforza il legame tra la Pubblica Assistenza Croce Bianca delle Grazie e l'organizzazione del trofeo Mariperman che ormai da anni ha sede nella baia graziotta e che vede l'ente di soccorso garantire assistenza alla manifestazione. Un legame sempre più forte grazie al lavoro di squadra svolto in particolare con la Marina Militare ed i Circoli velici spezzini. Lo scorso fine settimana infatti al sodalizio graziotto è arrivata una donazione di fondi, un sostegno fattivo che è stato previsto come elemento solidaristico nell'abito dell'evento che è stato organizzato pochi di giorni fa. In particolare la manifestazione velica che si è svolta con base principale nella baia delle Grazie.



Il capitano di vascello Silverio D'Arco, in rappresentanza dell'ammiraglio Rosario Gioia Passione, il presidente dei Circoli Giorgio Balestrero ed il capitano di fregata Mauro Manca, comandante del poligono del Balipedio, hanno consegnato l'assegno in occasione di un momento sociale delle Croce Bianca in cui si celebravano i trent'anni di vita dell'ente. Il presidente della Croce Bianca, Federico Casella, ha voluto ricordare il forte legame tra Mariperman ed in particolare il mondo militare della Marina, da cui arrivano anche molti militi volontari che prestano servizio in pubblica assistenza, e la piccola ma attiva associazione graziotta. I fondi saranno destinati al potenziamento delle attrezzature e delle dotazioni tecniche dei mezzi di soccorso.