Un aiuto per Matteo, il giovane rider che lotta per la vita

Golfo dei Poeti - Stava consegnando le pizze con lo scooter quando, lo scorso 27 dicembre, è scivolato sui binari del tram, a Milano, battendo la testa. Da quel momento Matteo Busoni, il trentenne originario de Le Grazie, si trova in coma. “Adesso siamo nella delicata fase del risveglio e il tipo di percorso neuroriabilitativo che Matteo, uscito dal coma, farà, potrà cambiare le sue sorti”, scrive l’amico Giacomo Oldoini, che ha deciso di avviare una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare la famiglia ad affrontare la lunga e delicata fase della riabilitazione. La campagna, lanciata da una settimana, ha già raccolto più di 10mila euro, a fronte di un obiettivo di 30mila, grazie anche a 1.300 condivisioni. Oltre all'immediata vicinanza dei compaesani delle Grazie, non si fermano i messaggi di solidarietà e di generosità proveniente da tutti gli angoli della penisola: “Per chi lo conosce - scrive ancora Giacomo - non c'è bisogno di nessuna parola in più, per chi non lo conosce vi assicuriamo che Matteo è vita e si merita di tornare con noi”. La raccolta fondi è raggiungibile qui.