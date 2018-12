Tutto pronto per il decimo cimento di Ria e il quinto di Tellaro

Alle 12 di domani, martedì 1° gennaio, graziotti, tellarini e turisti si tufferanno per celebrare l'inizio del nuovo anno.

Golfo dei Poeti - Al suono delle campane di mezzogiorno di domani scatterà l'ora del decimo cimento di Ria, l'ormai tradizionale tuffo del primo giorno dell'anno. Alla stessa ora, dall'altra parte del golfo, a Tellaro, altri temerari si daranno appuntamento per una nuotata nel mare di gennaio.



Decine di graziotti (talvolta con l'aggiunta di qualche turista, italiano o straniero) si riuniscono ogni giorno di Capodanno sui pontili o nella spiaggia del borgo e si immergono nell'acqua gelida per salutare l'inizio del nuovo anno.

Questa volta il punto di raccolta sarà alle 11 ai giardini del paese per gli auguri e il brindisi, mentre il tuffo collettivo è previsto alle 12. L'organizzazione dell'iniziativa è come sempre a cura della Pro Loco Le Grazie.



Sempre alle 12, come detto, si svolgerà il quinto cimento natatorio alla Marina di Tellaro, una nuotata libera non competitiva aperta a tutti nelle acque fresche di gennaio.