Tutti in mare per Telethon con Trittico natatorio di San Terenzo

Golfo dei Poeti - Le persone che vivono con una malattia genetica rara e le loro famiglie hanno bisogno di persone “presenti”, che rispondano all’appello con donazioni e azioni, pertanto anche quest’anno il Trittico natatorio di San Terenzo ha deciso di sostenere Telethon e la ricerca scientifica per le malattie rare, rispondendo presente alla chiamata di Fondazione

Telethon. Domenica 14 luglio alle 11 "Un solo golfo un solo mare", nuotata non competitiva da Lerici a San Terenzo. Per chi lo desidera, a fronte di una donazione di €5,00 verrà rilasciata a ricordo della giornata una maglietta Telethon.

Il ricavato sarà totalmente devoluto alla ricerca scientifica per le malattie genetiche rare Fondazione Telethon. Ritrovo fissato alle 10.45 a Lerici davanti Hotel Shelley (posteggio dell’erbetta) per nuotare sino a San Terenzo sulla distanza di

1.000 metri. Terminata la nuotata alle 12. ci sarà un piccolo rinfresco.