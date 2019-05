Tutela dei mari, Lerici firma la 'Charta Smeralda' e accoglie Pelaschier

Appuntamento sabato 11 maggio in occasione della 'Veleggiata Chicecè'.

Golfo dei Poeti - Il Comune di Lerici sottoscrive la “Charta Smeralda”, il codice etico di condivisione dei principi e azioni di tutela dei mari.

L'occasione sarà la “Veleggiata Chicècè”, organizzata dal Circolo Vela Erix, in programma per sabato 11 maggio alle ore 9.30.

L'iniziativa, che coinvolge numerosi ragazzi del programma Vela Scuola, sarà infatti integrato con la prima tappa del Tour Educational di One Ocean Foundation, il progetto che si pone l'obiettivo di sensibilizzare sui principi di salvaguardia dei mari.

Ambasciatore d'eccezione del tour il velista Mauro Pelaschier, già timoniere di Azzurra in America's Cup, che sarà presente domani a Lerici alla firma della sottoscrizione da parte del Sindaco Paoletti.

Arrivato alla seconda edizione, il nuovo tour ha scelto Lerici come prima tappa del nuovo viaggio che toccherà quattro regioni italiane. Mauro Pelaschier e sua moglie percorreranno l'intero itinerario a bordo della nuova Audi E-Tron, il primo modello Audi completamente elettrico.



Obiettivo primario dell'evento sarà la diffusione e condivisione, con studenti e con i presenti tutti, dei principi della Charta Smeralda che il Comune di Lerici si impegnerà a rispettare dal momento della sottoscrizone. Tra questi: prevenire l'inquinamento costiero e marittimo causato da carburante, e prodotti chimici; ridurre il consumo energetico e adottare l'energia rinnovabile; minimizzare l'uso delle risorse naturali, promuovendo il riutilizzo e riciclaggio; proteggere e preservare gli habitati naturali e marittimi; peservare le risorse idriche; eliminare la plastica usa e getta; adottare un comportamento sostenibile e responsabile; educare e coinvolgere le nuove generazioni; promuovere la consapevolezza e la diffusione della Charta stessa.