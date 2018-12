Troppa polemica, a Lerici salta il relatore Manuguerra

Al suo posto il professor Gentili.

Golfo dei Poeti - “Siamo stati informati del turbamento suscitato dalla conferenza “In viaggio con Dante: dalla selva oscura alla visio Dei”, causate da passate affermazioni del relatore, il dott. Mirko Manguerra, di cui non eravamo a conoscenza”. Si legge in una nota dell’associazione Lerici Domani che prosegue: “Fermo restando che Lerici Domani non giudica le persone sulla base di commenti pubblicati su Facebook, non possiamo che dissociarci in modo netto da qualsiasi forma di insulto e aggressione verbale”.

“Col desiderio di non urtare la sensibilità di nessuno - conclude la nota -, abbiamo deciso assieme al Centro Lunigianese di Studi Danteschi di far tenere la conferenza dal dott. Giovanni Gentili. La serata è quindi confermata, vi aspettiamo domani sera, ore 21 a Lerici, Sala consiliare”.