Tricolore sul castello di Lerici: "E la Croce di San Giorgio?"

Golfo dei Poeti - Da oggi sul castello di Lerici sventola la bandiera tricolore. “Sorveglia dall'alto Calata Mazzini, Piazza Garibaldi, Piazza Cesare Battisti, Via Oronte Petriccioli, gli eroi dell'impresa di Sapri, il ricordo di Paolo Azzarini, l'intera città, che rientra a pieno titolo tra le città protagoniste del Risorgimento italiano”, ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco Leonardo Paoletti. E tra i commenti ha preso piede un dibattito di sapore storico. In particolare Bernardo Ratti, presidente della Società marittima di mutuo soccorso, storico e attivo sodalizio lericino, ha osservato: “Il tricolore, va bene, per carità, solo che ci si aspettava, come da sempre sventola sul castello, la Croce di San Giorgio. Come Marittima l'abbiamo acquistata, come avviene da almeno settant'anni, apposta per issarla. La Marittima è l'unica e la più antica società risorgimentale rimasta e sappiamo bene cosa voglia dire il Tricolore, come sappiamo cosa sia la Croce di San Giorgio, che sventola da sempre sulle navi lericine. Sinceramente, sapendo che c'è da sempre, e che lo abbiano richiesto anche recentemente, mi sfugge un po'”. Nei vari commenti i cittadini hanno preso parte chi per la bandiera italiana, chi per quella della Superba, chi, con vasto gradimento, per l'apposizione di entrambi i vessilli.