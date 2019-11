Trent'anni fa cadeva il Muro, Lerici celebra diritti e libertà

Golfo dei Poeti - Il 9 novembre di trent'anni fa cadeva il Muro di Berlino, simbolo della divisione tra est e ovest la cui esistenza ha percorso la Guerra fredda come il suo cemento ha attraversato e spaccato a metà l'attuale capitale tedesca a partire dagli anni Sessanta. In occasione del trentennale della caduta del Muro, l'amministrazione comunale di Lerici, aderendo alla 'Giornata mondiale di mobilitazione contro tutti i muri', ha approvato un atto di indirizzo affinché per Lerici il 9 novembre diventi una giornata speciale, dedicata alla fratellanza, ai diritti, alla pace e all'accoglienza, come si legge nel documento. L'atto prevede che sabato prossimo si tenga un consiglio comunale aperto - destinato a riunirsi in tal forma ogni anno in occasione della ricorrenza – convocato per trattare dei temi cardine della giornata. La volontà di Palazzo civico è operare un'azione di sensibilizzazione della comunità, con un occhio di riguardo per le scuole del territorio, invitate a realizzare iniziative di riflessione e conoscenza che partendo dal Muro consentano di produrre più ampie riflessioni.