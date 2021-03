Tre notti di chiusura per il tratto fra Stagnoni e Lerici

Golfo dei Poeti - Salt comunica che, per lavori di manutenzione impianti e telecomunicazione all’interno delle gallerie, sarà inagibile il collegamento fra l’Asse di penetrazione per il Porto di La Spezia (svincolo di Stagnoni) – SS 331 per Lerici nelle seguenti notti:



– Dalle ore 22:00 del giorno 29 marzo alle ore 06:00 del 30 marzo.

– Dalle ore 22:00 del giorno 30 marzo alle ore 06:00 del 31 marzo.

– Dalle ore 22:00 del giorno 31 marzo alle ore 06:00 del 01 aprile.



La chiusura del collegamento sarà preavvisata con pannelli a messaggio variabile, con segnaletica temporanea sull’itinerario interessato e come previsto in apposita ordinanza.



Gli utenti potranno usare l’itinerario alternativo attraverso via Valdilocchi e viale S. Bartolomeo / SP331.