Toti sulle scelte di Paoletti: "Ogni sindaco conosce il suo territorio ma credo che spiagge siano luoghi più sicuri di altri"

Golfo dei Poeti - Inevitabile un commento sulla questione spiagge che preoccupa i sindaci, non tutti allineati con l'ordinanza regionale, e il caso di Lerici è significativo e meritevole di considerazioni da parte del presidente Giovanni Toti. A precisa domanda di Cds sulla decisioni del sindaco Leonardo Paoletti, così ha risposto il governatore della Liguria: "Abbiamo recepito il protocollo di Anci sulle spiagge a cui abbiamo dato pronta risposta anche a proposito di spostamenti di percentuale fra le libere-attrezzate. Abbiamo approvato alcune linee guida in conferenza delle regioni che consentono ai sindaci libertà di approccio. Dopo di che non dico altro, qualcuno mi ha chiamato per dirmi che le ordinanze erano invasive rispetto alle decisioni di un sindaco". E su Lerici che ne pensa? Secondo lei, il sindaco Paoletti è troppo prudente? "Ogni sindaco conosce il suo territorio e le peculiarità. Soltanto rivelo che l’aria aperta, la ventilazione costante, il sole coi raggi Uva e l’acqua dovrebbero essere aspetti che rendono i luoghi tra i più sicuri tra quelli che andremo a riaprire".