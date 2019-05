Torte in gara a Lerici, vince la solidarietà

Golfo dei Poeti - Arriva il tradizionale appuntamento con l'iniziativa “Tutt'in Torta”, il gustoso concorso che vedrà “gareggiare” tra loro numerosi dessert, tutti rigorosamente fatti in casa.

L'evento, organizzato dalla Fondazione Manlio Canepa con il patrocinio del Comune di Lerici, si svolgerà quest'anno a Lerici, in Rotonda Vassallo.

Giovedì 23 maggio, a partire dalle ore 16, prenderà il via la competizione, giunta alla sua nona edizione e aperta a tutta la cittadinanza. Una giuria specializzata, composta da membri di Slow Food, dell'Accademia del Gusto e della Federazione Italiana Cuochi, a cui si aggiungeranno un rappresentante della Fondazione Manlio Canepa e uno del Comune, assaggerà e valuterà le torte in gara, premiando la ricetta migliore secondo criteri di gusto ed estetica. Sarà inoltre assegnato uno speciale premio della critica per le torte più originali.



< Sarà una giornata di festa aperta a tutti, senza perdere di vista la finalità benefica – commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali, Lisa Saisi -. La manifestazione, giunta alla sua nona edizione, rappresenta ormai per la nostra comunità una tradizione, grazie alla quale tutti avranno la possibilità di dare il proprio contributo a realtà fondamentali per il tessuto sociale del nostro territorio e trascorrere insieme un divertente pomeriggio. Realtà attive e fondamentali per il nostro territorio, come la Fondazione Manlio Canepa e l’Associazione dei genitori P.Le.I.A.Di. onlus, rappresentano un orgoglio per questa Amministrazione>.



.



L'evento vedrà la partecipazione straordinaria dei membri dell’Associazione Sportiva Motociclistica “Street Knights”, a bordo delle loro Harley Davidson.