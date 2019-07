Torna la Lerici Visit Card per scoprire il territorio

Golfo dei Poeti - Il centro storico di Lerici con il suo Castello monumentale, i carruggi e la marina di Tellaro, il borgo di San Terenzo, sulle tracce di Shelley e Byron. E per i più avventurieri un’escursione serale in mountain bike alla scoperta del Monte Caprione, della stamperia del Fodo e del sito della “Farfalla dorata”, in collaborazione con Lerici Bike.

Sono solo alcuni degli appuntamenti proposti dall’iniziativa “Lerici visit card 2019”, promossa dal Comune di Lerici e giunta quest’anno alla quinta edizione.

La proposta, valida a partire da oggi, lunedì 22 Luglio, e fino al 6 Settembre, coinvolgerà tutte le strutture ricettive del territorio, alle quali il Comune distribuirà una tessera virtuale che consentirà agli ospiti di esplorare le bellezze naturali e artistiche del territorio attraverso visite guidate completamente gratuite.

Cinque appuntamenti settimanali, uno al giorno dal lunedì al venerdì, attraverso i quali dare la possibilità agli ospiti di conoscere le bellezze, la storia, la cultura e le tradizioni del territorio in cui soggiornano. Perché un soggiorno nella Lerici Coast non è solo un'esperienza al mare: “Sulla scia del successo riscontrato negli scorsi anni, l'Amministarzione Comunale rinnova il progetto “Lerici Visit Card” - commenta l'assessore al Turismo, Luisa Nardone -. L'obiettivo di questo strumento è quello di promuovere le bellezze culturali, artistiche e naturalistiche di cui il nostro territio è ricco, allo scopo di fidelizzare i visitatori, incentivare nuovi soggiorni e destagionalizzare le presenze turistiche in tutti i periodo dell'anno”.

La spiegazione della guida sarà in lingua italiana con sintesi in lingua inglese per eventuali partecipanti stranieri.

Gli ospiti delle strutture ricettive del comprensorio lericino potranno iscriversi compilando l’apposita Visit Card predisposta dal Comune e consegnata ai singoli gestori.

Di seguito il programma delle visite, tutte completamente gratuite (il programma potrebbe subire variazioni. Per info: 3342195870):

LUNEDI'

Lerici: chiese e centro storico.

Ritrovo: punto informativo Lerici Coast, Piazza Tarabotto.

Partenza ore 10:00. Durata: 45 minuti circa.



MARTEDI'

Sulle tracce dei poeti romantici, da Lerici a San Terenzo.

Ritrovo: punto informativo Lerici Coast, Piazza Tarabotto.

Partenza ore 10:00.

Durata: 1 ora circa.



MERCOLEDI'

Il Castello San Giorgio e il Borgo pisano.

(percorso con tratti in salita)

Ritrovo: punto informativo Lerici Coast, Piazza Tarabotto.

Partenza ore 11:00. Durata: 1 ora circa.



GIOVEDI'

Alla scoperta di uno dei borghi più belli d'Italia: Tellaro.

(percorso con tratti in salita)

Ritrovo: punto informativo Lerici Coast, Tellaro Belvedere Rainusso.

Partenza ore 09:30. Durata: 45 minuti circa.



VENERDI'

Sunset Riding: Tour del Caprione, con visita alla Stamperia, antico lazzaretto e Farfalla dorata. Escursione in MTB.

(su prenotazione, casco obbligatorio. Info e prenotazioni: Lerici Bike 3288991013)

Partenza ore 17:30 e rientro ore 20:00 circa.