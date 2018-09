Topi, Lerici rilancia l'azione. La polemica: "Rischio paesi discarica"

La consigliera Gianstefani: "Occhio all'esposizione dell'organico". Fresco: "Piazza Battisti già rovinata". Ratti: "Non bisogna arrivare sempre all'esasperazione".

Golfo dei Poeti - Rifiuti e pulizia continuano a essere il tema più caldo del dibattito di Lerici. A maggior ragione da quando sui social network hanno cominciato a circolare foto di topolini a spasso per i borghi. Oggi, ai malumori di parte della cittadinanza sul fronte ratti, è arrivata una risposta da parte di Palazzo civico. L'amministrazione in una nota ha infatti comunicato “che proseguono gli interventi di derattizzazione su tutto il territorio comunale. Da settembre il servizio è stato affidato alla ditta Tuscania Pest Control di Santo Stefano di Magra, azienda che ha già prestato in precedenza la sua opera al Comune con ottimi risultati. Si è infatti deciso di rescindere il contratto con la precedente ditta che si era aggiudicata il servizio a seguito di una procedura di gara”. In particolare, come si legge in delibera, si è trattato di una rinuncia, per “motivi organizzativi e aziendali”, da parte della ditta Monitore di Ischia (Napoli).



“Nel corso delle prime due settimane di settembre gli interventi si sono concentrati nei centri delle frazioni. Nel corso di questa settimana si proseguirà con interventi localizzati sulle scogliere, per poi proseguire verso le aree più periferiche”, spiegano dal Comune in merito al lavoro della Tuscania, alla quale andranno circ 2.800 euro. Interviene anche il consigliere Claudia Gianstefani, che ha la delega al ciclo dei rifiuti, per ricordare “che la corretta esposizione del rifiuto organico, che deve avvenire all’interno del mastello marrone, evita il proliferare dei ratti spesso attirati dai sacchetti di umido lasciati impropriamente per strada senza l’apposito contenitore . La corretta gestione dei rifiuti da parte dei cittadini, pertanto, assume un ruolo fondamentale per garantire l’efficacia del sistema di derattizzazione”.



Bernardo Ratti, presidente del Comitato di frazione, non ha fatto mancare una sua reazione social alla nota con cui il Comune ha dato conto dell'incarico alla Tuscania. “Ci vogliono programmazione e pianificazione – ha scritto – non si può aspettare che si arrivi sempre al limite o che i cittadini siano esasperati”. Ed è giusto di stamani l'intervento di Emanuele Fresco, ex sindaco lericino ora in consigliere di opposizione. “I paesi sono sporchi, ci sono i topi, lo spazzamento è insufficiente, il lavaggio strade ormai è una chimera – incalza -. Tanti disagi, difficile non accorgersene. Va bene il porta a porta, ma deve essere fatto con modalità consone. Altrimenti rischiamo di trasformare le case e i paesi in vere e proprie discariche. Da notare infine come Piazza Battisti, fresca di riqualificazione fatta con i soldi di tutti i cittadini, risulti già sporca e macchiata. Serve davvero più attenzione. Il consigliere delegato Gianstefani ascolti lo scontento e le osservazioni che arrivano da cittadinanza e opposizione”.