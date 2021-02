Tonelli all'opposizione: "Nido a Pozzuolo una sciocchezza, Arthena resta dov'è"

Golfo dei Poeti - “Qualche tempo fa su Città della Spezia è uscito un articolo (si veda QUA, ndr) in cui si riporta che il gruppo consiliare di opposizione Siamo il Golfo dei Poeti propone di trasferire l’asilo nido presso l’ex Scuola di Pozzuolo. No, grazie. Ciclicamente si ripropone questa sciocchezza. E la cosa grave è che lo si è fatto nuovamente senza interpellare gli interessati, ovvero l’Associazione Arthena e la Mutuo Soccorso di Tellaro e altre realtà associative che gravitano nella scuola di Tellaro”. Angelo Tonelli, a nome del direttivo dell'associazione Arthena, di cui è presidente, replica alla proposta del gruppo di opposizione 'Siamo il Golfo dei Poeti'.



“A nome del direttivo Arthena – prosegue - segnalo il nostro disappunto per questo, e perché si manca di rispetto per una istituzione entrata nella storia della cultura e della produzione culturale lericina, provinciale, nazionale e internazionale, che è anche sede stabile della Compagnia Teatro Iniziatico che produce ogni anno spettacoli che vengono replicati a Lerici e fuori dei confini provinciali: basti ricordare la messa in scena dell’Ecuba di Euripide in uno dei teatri più prestigiosi d’Italia, il Teatro Andromeda in Sicilia. Nella scuola si svolgono da oltre vent'anni corsi aperti a tutti di Teatro, Pittura, Canto, Musica, Restauro, Filosofia Greca, Ricerca del Sé, e da quest’anno di lingua araba e qj kong. E altro: per esempio vi si trova un Archivio della Poesia contemporanea aperto a tutti, un Archivio Francesco Tonelli, il deposito di scenografie, costumi e attrezzistica della Compagnia teatro Iniziatico. Arthena già valorizza Pozzuolo, e ci sia consentito dire che al momento è forse l’unico motivo per cui Pozzuolo è conosciuta in Italia e nel mondo”.



“I parcheggi, e la centralità tra Lerici, Spezia, Sarzana eccetera e la facile accessibilità dall’autostrada – conclude il grecista lericino - servono a noi, perché i nostri corsi e i nostri eventi sono frequentati da persone che vengono, oltre che da Lerici, da varie località della Liguria. Arthena è il centro logistico di organizzazione di Mythoslogos, uno dei festival culturali più importanti d’Italia, e di LibereLuci, la rivista della Scuola con collaboratori da tutto il mondo. Spostare Arthena a Tellaro implica spostare dalla Scuola di Tellaro le pregevolissime associazioni che essa ospita. Piantiamola qui, per cortesia, con questa irrealistica e poco rispettosa proposta. Una decina di anni fa raccogliemmo oltre trecentocinquanta firme in 10 giorni, quando fu ventilata. Ma adesso crediamo che si sia definitivamente volatilizzata nel limbo delle genialate senza riscontro”.