Terzo bando residenzialità a Lerici, più chances per le giovani coppie

Golfo dei Poeti - La giunta comunale di Lerici ha approvato il terzo bando residenzialità, 'esperimento' partito nel 2017. Bando aperto dal 30 agosto al 30 settembre prossimi. Com'è noto, lo strumento consiste nella concessione di un contributo di 200 euro mensili (per cinque anni) per pagare l'affitto a favore di nuclei familiari che intendano trasferirsi a vivere entro i confini lericini. Dieci come l'anno scorso gli 'slot' disponibili, con una nuova ripartizione: sei saranno destinati a giovani coppie, quattro a famiglie già formate. Il bando 2017, come spiegato in consiglio comunale dal consigliere delegato alla famiglia Marco Muro (foto), ha consentito a Lerici di acquisire 16 nuovi residenti. Il bando 2018 ha portato 18 nuovi residenti e potrebbe portarne altri, complici alcune rinunce e i conseguenti possibili subentri.



N.R.