Tellaro, tutto pronto per lo spettacolo del Natale subacqueo

Golfo dei Poeti - Stasera a Tellaro, in occasione della Vigilia di Natale, appuntamento con il Natale subaqueo. Babbo natale e i suoi elfi sui trampoli accoglieranno i visitatori nel borgo e alla marina dalle 21.30 il coro gospel rallegrerà la serata con canti natalizi. I fuochi d’artificio, preparati per festeggiare la nascita del Bambin Gesù (che come ogni anno nascerà dall’acqua attorno alle 23:30) quest’anno saranno lanciati dal tetto della chiesa. Ad annunciare la partenza dei fuochi un razzo luminoso percorrerà una campata di 80 metri che dagli scogli arriverà al campanile e naturalmente il paese sarà addobbato con migliaia di lumini per creare l’atmosfera che solo Tellaro sa dare. Una navetta da Lerici arriverà a Tellaro, partenza ogni mezz’ora a partire dalle 21 fino all’una di notte. Organizza l'Unione sportiva.



Il Comune di Lerici informa altresì che questa sera, martedì 24 dicembre, in occasione del Natale subacqueo di Tellaro, sarà interdetto al traffico veicolare il tratto di strada compreso tra Piazza Rainusso e l'incrocio con la II traversa di via Fiascherino dalle ore 19:30 all' 01:00, esclusi mezzi autorizzati, di soccorso e di emergenza.