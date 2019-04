Tellaro strappa la copertina de 'I borghi più belli d'Italia'

L'amministrazione: "Riconoscimento al nostro lavoro per la valorizzazione".

Golfo dei Poeti - Il club 'I borghi più belli d'Italia' ha deciso di puntare su Tellaro per la copertina dell'edizione 2019 della guida annuale, nota pubblicazione che conta oltre 650 pagina e una tiratura di 90mila copie dedicata ai quasi trecento borghi certificati dal club per accompagnare i visitatori nella loro scoperta. Un'occasione prestigiosa per il paese del Lericino, a cui, con apposita delibera, ha aderito l'amministrazione comunale, ritenendo la copertina “un importante riconoscimento del lavoro svolto da questa amministrazione nella valorizzazione e promozione del territorio e in particolare del prodotto turistico offerto dal borgo di Tellaro”, come si legge nell'atto con cui Palazzo civico si appresta agli adempimenti necessari per concretizzare il progetto.