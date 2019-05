Tellaro 'insorge', il cantiere Acam slitta a dopo l'estate

L'amministrazione comunale accoglie il malumore di commercianti e residenti.

Golfo dei Poeti - Rinvio per i lavori alla stazione di pompaggio di Via Lawrence a Tellaro. Acam avrebbe dovuto aprire domani il cantiere – durata complessiva una ventina di giorni -, ma le operazioni slitteranno. L'amministrazione comunale infatti ha accolto le rimostranze odierne di un folto gruppo di tellaresi – residenti e soprattutto commercianti – decidendo il rinvio dei lavori di concerto con Acam. Oggi pomeriggio una delegazione di cittadini, trovato in queste ore l'avviso che annunciava l'imminente via dell'intervento, ha chiesto e ottenuto un incontro con l'amministrazione in sala consiliare, manifestando scontento per il periodo scelto per il cantiere, che arrecherebbe disagi in un momento clou della stagione turistica, con ricadute sulle attività, sull'immagine e sull'accessibilità del paese. Della questione si è interessato anche il locale Comitato di frazione. Presto per dare una nuova data dei lavori, che in ogni caso saranno eseguiti una volta passata la bella stagione.