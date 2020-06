Tellaro, il punto informazioni trasloca dalla Mutuo soccorso

Golfo dei Poeti - Il punto di informazione turistica di Tellaro si sposta provvisoriamente nella sede della locale Società di mutuo soccorso, al numero 4 di Via Pace. Questo perché lo spazio tradizionalmente occupato dall'infopoint è stato destinato a punto per la raccolta differenziata delle attività commerciali. Il 'trasloco' in Via Pace durerà fino al 30 settembre, come stabilito in delibera dall'amministrazione comunale, che ha altresì stabilito che, negli orari di apertura del punto informazioni (mar-dom, 9-13), sarà aperto e fruibile al pubblico anche l'Oratorio in Selàa.