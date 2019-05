Tellaro, Futuro e Radici: "Dopo quattro anni ancora niente lavori per le fognature"

Golfo dei Poeti - Rinviati a Tellaro i lavori per il completamento della stazione di pompaggio di Via Lawrence. Decisive le rimostranze di commercianti e residenti, preoccupati dell'impatto del cantiere sul paese. L'amministrazione ieri ha ricevuto una delegazione di tellarese accogliendone le istanze. "A seguito delle proteste e di un incontro convocato in fretta e furia - incalzano dall'associazione Futuro e Radici -, emerge che non è stato ancora trovato l’accordo con il condominio nella proprietà del quale è necessario intervenire, viene data la colpa ad Acam per i ritardi, viene ventilata l’ipotesi del divieto di balneazione ed infine, a riunione terminata, arriva la decisione di rinviare l’intervento.

Gli interventi sulla fognatura sono programmati da anni, sono un’eredità positiva di quelli di prima, e sono da tempo finanziati, le fognature erano una delle priorità del programma di chi attualmente amministra.

E’ normale che si arrivi al quarto anno abbondante di amministrazione con il lavoro ancora da fare, con il contenzioso da definire e si ritenga di iniziare non si sa bene cosa a ridosso della stagione estiva, fermandosi solo per la sollevazione popolare?

Siamo consapevoli che vi siano lavori pubblici che non attirano voti, di solito sono quelli più necessari alla sicurezza di cittadini ed ambiente e perciò molto più utili.

Sono quelli che richiedono più condivisione, più programmazione, più costanza e meno vetrina".