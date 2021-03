Telecamere da svecchiare e nuove Ztl nelle frazioni

Golfo dei Poeti - Gli anni passano per tutti, anche per gli occhi elettronici che sorvegliano i varchi di accesso nelle zone a traffico limitato del comune di Lerici. “L'attuale sistema installato per la sorveglianza dei varchi di accesso al territorio comunale – si legge nel Documento unico di programmazione recentemente pubblicato dall'amministrazione comunale - mostra l’usura del tempo: ormai risalente a circa nove anni or sono, le telecamere necessitano di un servizio di manutenzione e assistenza attualmente non garantito se non di volta in volta secondo necessità, comportando una spesa maggiore rispetto ad un contratto annuale. È il caso di precisare che attualmente il varco di Via Garibaldi, di accesso alla frazione di San Terenzo, necessita di un intervento sostitutivo in quanto fuori uso da diverso tempo”. Necessario altresì, si legge ancora, un adeguamento dei pannelli informativi presenti agli accessi della Ztl nel rispetto di quanto dettato dalle direttive del ministero dei Trasporti in merito all'utilizzo anche di altre lingue per le informazioni trasmesse: insomma, almeno la dicitura in inglese dovrà comparire.



Gli uffici, spiegano ancora da Palazzo civico, sono impegnati quindi “nella valutazione della sostituzione delle telecamere con altre dotate di una tecnologia all’avanguardia e comprensiva del servizio di manutenzione ed assistenza, anche considerando la richiesta dell’amministrazione comunale di installare una ulteriore telecamera in corrispondenza del varco della Ztl di Tellaro, Ztl di istituzione ultra decennale che rappresenta tuttavia notevoli problematiche della viabilità legata ad una carreggiata e spazi pubblici di ridotte dimensioni”. Inoltre l'amministrazione, come ipotesi residuale, valuta la sostituzione della telecamera relativa al varco di via Garibaldi e l’acquisto di una nuova telecamera da installare nella frazione di Tellaro: “tale scelta – si legge - è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche derivanti dal Bilancio previsionale di esercizio relativo al triennio”. Infine, in merito all’istituzione di nuove zone a traffico limitato, “si recepisce la volontà dell’amministrazione comunale – si legge ancora nel Dup - di istituire una Ztl nella frazione della Serra ed una Ztl sulla via Modena nella frazione di Muggiano”.