Tedeschi: "Grande successo per la Farfalla dorata. Un caloroso grazie al professor Calzolari"

Golfo dei Poeti - Con l'arrivo del solstizio d’estate si è conclusa la rappresentazione della Farfalla dorata di Monti di San Lorenzo all'interno del Parco Montemarcello-Magra-Vara.

"L'evento dal 20 di maggio è stato seguito sia da un folto pubblico che da stampa e televisioni, oltre che dai social. Abbiamo sviluppato un'ampia pubblicità grazie all'aiuto della Regione Liguria - afferma il presidente del Parco, Pietro Tedeschi - e alla collaborazione con il Comune di Lerici. Il punto debole è certamente stata la logistica, che mi auguro si possa migliorare il prossimo anno.

Voglio però ringraziare la persona che più di tutti ha permesso questo successo: il professor Enrico Calzolari, scopritore e grande estimatore del sito di San Lorenzo.

Calzolari ha permesso di conoscere una parte della nostra storia, anzi preistoria, unica al mondo e le sue ricerche e studi ci hanno permesso di chiedere al ministero dei Beni culturali il riconoscimento di sito archeoastronomico. C'è ancora molto da scoprire dei nostri antenati ed il recupero diventa fondamentale. Mi si permetta di stigmatizzare alcuni che hanno negli ultimi tempi, soprattutto sui social, deriso il grande impegno del professore, lo trovo scorretto e con nessun sostegno scientifico per confutare. A costoro dedico quanto a proposito della storia e della preistoria scrive il professor Alessandro Vanoli, storico e scrittore, in merito: “...da quel momento in poi , parlando dei grandi misteri della storia, ci sarebbe sempre stato qualcuno pronto a far domande stupide mascherate da pensiero profondo: perché le piramidi sono così grandi? Perché sono orientate con tanta precisione astronomica? Sarebbe completamente inutile rispondergli la verità, cioè che tutti i popoli antichi sono stati astronomi strepitosi, convinti che il cielo fosse pieno di Dei ed ossessionati dunque dalla necessità di replicarlo sulla terra; che tutti i popoli hanno sempre costruito cose enormi con meno sforzi di quelli che oggi riteniamo necessari; che il bisogno di immortalità ha spinto sempre l'uomo a fare le cose più strane complesse...". Quindi grazie professor Calzolari per averci anche quest'anno dato l'emozione di un evento straordinario in un posto magico. Al prossimo anno".