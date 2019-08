Taniche di benzina alla deriva nel golfo, le raccolgono i bambini

Golfo dei Poeti - Sabato 24 agosto, Il Centro Commerciale Le Terrazze, in collaborazione con l’Associazione Per il Mare, e con il Patrocinio del Comune di La Spezia ha organizzato una giornata gratuita in barca per sensibilizzare e agire concretamente sull’importante problematica della presenza di plastiche e microplastiche nei nostri mari. Hanno partecipato all’evento più di 150 persone, con grande affluenza ed entusiasmo di famiglie e bambini, divise sulle due imbarcazioni partite dal porto Mirabello, con un totale di sei uscite nell’arco di tutta la giornata.



Con lo scopo di ripulire e analizzare i rifiuti presenti nel Golfo di La Spezia, a fine giornata sono stati riempiti due grossi sacchi, e recuperati una tanica piena di benzina ed un serbatoio nautico di plastica pieno di gasolio, che erano alla deriva. I partecipanti all’iniziativa (in particolare i bambini) hanno contribuito attivamente alla raccolta dei rifiuti in mare con i retini. Analizzando i rifiuti più comuni sono prevalsi materiali in plastica (sacchetti, cannucce, bottigliette e stoviglie plastiche in generale), oltre a pezzi di polistirolo.

A bordo di ogni barca si è svolto un laboratorio interattivo alla presenza di due ecologhe marine bilingue, che, grazie all'utilizzo di schede didattiche, hanno illustrato il sempre più rilevante problema delle plastiche e microplastiche: da dove arrivano, come si formano e dove si trovano.