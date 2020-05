Tablet per gli alunni, le 'versioni' di sindaco e preside non combaciano

Golfo dei Poeti - “Considerato il periodo di emergenza che stiamo vivendo e la necessità di svolgere l’attività didattica a distanza, l’amministrazione era pronta a comprare, a semplice richiesta, 85 tablet con cui fornire tutte le famiglie della strumentazione necessaria per far procedere i propri figli nel loro percorso di studi. La scuola, tuttavia, attraverso una nota scritta, ci ha comunicato che non considerava necessario tale ulteriore investimento, ritenendo sufficiente a soddisfare ogni richiesta la strumentazione informatica acquistata dall’Ente già a partire dal 2018 e data in dotazione all’Istituto. Ringrazio per questo la preside, per l’attenzione dimostrata nella gestione del materiale scolastico. Nessuna separatezza tra le famiglie, nel nostro Comune. Solo la usuale confusione che serpeggia tra i soliti polemizzatori”. Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Una presa di posizione che ha provocato una risposta da parte della menzionata dirigente scolastica, dott.ssa Stefania Camaiora. Nella replica, spiega chi ha avuto modo di leggere la nota (arrivata anche alle famiglie degli alunni), la preside dà la sua lettura vicenda dei device e afferma di non aver mai detto a Palazzo civico di non considerare necessario un investimento, anzi precisa di aver atteso per due mesi l'acquisto della strumentazione promessa.