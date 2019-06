Superenduro passa per il Parco e arriva sino a Lerici

Golfo dei Poeti - È una prima per il Superenduro a Lerici, dove seguendo la rete sentieristica dalle colline si scende direttamente fino al mare, passando per il centro storico di Lerici e attraverso l’area naturale del Parco Montemarcello-Magra-Vara, con viste e panorami mozzafiato.

La caratteristica che distingue quest’area e i suoi trail, curati dall’organizzazione locale ASD Caprione Outdoor Lerici Bike, darà vita sabato 15 e domenica 16 giugno a una gara tiratissima e intensa. Le speciali sono raccolte e i dislivelli contenuti, l’ambiente è quello tipico del levante Ligure arroccato sulle alture a picco sul mare con versanti ripidi e scoscesi anche tecnici ma mai troppo difficili. Una gara da capire e studiare attentamente.

Grandi battaglie previste, fino all’ultima delle 6 speciali in programma a tutto vantaggio dello show per il pubblico. L'ultima sarà una prova speciale cittadina, la Urban Lerici-Castle, che porterà i rider a sfrecciare sotto la linea del traguardo nel cuore della cittadina e nel bel mezzo dell’area paddock della manifestazione.

A Lerici tornerà anche nel format di gara il Controllo Orario in area paddock e quindi la possibilità di effettuare veloci operazioni di assistenza meccanica a metà del giro della domenica, mentre rimane invariata la modalità delle prove libere aperte solo sabato 15, sebbene con l’ausilio di shuttle in alcun tratti predefiniti che verranno comunicati assieme al giro gara.

La scheda gara della Lerici Superenduro è online con le info per le prenotazioni degli alloggi e l’iscrizione alla gara, oltre ai servizi aggiuntivi proposti (clicca qui).