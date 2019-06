Suoni dal Golfo, quaranta giovani musicisti da ospitare a Lerici

Golfo dei Poeti - Dal 6 al 27 agosto torna a Lerici la rassegna musicale 'Suoni dal Golfo'. Grande protagonista come sempre l'Orchestra Excellence, composta da giovani talenti in arrivo da tutto il mondo. Ragazzi e ragazze - quaranta in tutto - che hanno bisogno di un letto e un tetto. Così anche quest'anno si rinnova il format dell'accoglienza nelle famiglie lericine, nel segno di una serena permanenza, di un caloroso benvenuto che consiste nel solo pernottamento e nella prima colazione. Ad ogni giovane orchestrale viene assegnato un regolamento e un Comitato locale supervisionerà l'inserimento in famiglia Per chi fosse interessato ad accogliere un giovane musicista, si metta in contatto con i numeri Giulia (3888643628) e Mattia (3482600651, solo messaggi e chiamate WhatsApp). Adesioni entro il 10 giugno.



L'Associazione culturale Suoni dal Golfo riconoscerà impegno di coloro che aderiranno all'iniziativa, e oltre a farne menzione nel catalogo del Festival, farà omaggio alle famiglie ospitanti dei biglietti per i concerti cui prenderà parte Orchestra Excellence 2019 nell'ambito di Suoni dal Golfo.