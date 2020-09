Sunset muscoli aperitivo, tra gusto e promozione sociale

Golfo dei Poeti - Terrazza Venus Bar presenta: Sunset Muscoli Aperitivo. Il giovedì sera aperitivo live con uno degli chef di brigata del Grand Hotel Portovenere. Muscoli alla spezzina, bruschetta e verdure grigliate. Abbinamento con il vermentino Colli di Luni a cura di Cantina La Pietra del Focolare.



Grand Hotel Portovenere si impegna da sempre su progetti ad impatto sociale infatti in concomitanza con Sunset Muscoli sarà possibile acquistare alcuni gadget dedicati alla serata e la totalità dei proventi sarà donata all’Associazione di promozione sociale Per il Mare.



Associazione Per Il Mare svolge attività sociali, didattiche e di promozione del territorio. Realizzano infatti iniziative di sensibilizzazione, conoscenza e salvaguardia dell’ambiente marino collaborando con enti quali il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, Il Parco di Montemarcello Magra Vara, la Cooperativa Mitilicoltori della Spezia, numerosi Enti di Formazione ed Istituti Scolastici Locali.