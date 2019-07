Stretta sull'alcol a Lerici, scatta l'ordinanza del sindaco

Golfo dei Poeti - Stop all’alcol nel territorio comunale di Lerici da questa sera alle 19.30 fino all’una e trenta di giovedì 4 luglio in occasione dell’evento “Sante Beach club dj set”. Ad emettere l’ordinanza è il sindaco Leonardo Paoletti che vieta: “La vendita per asporto e la detenzione in aree pubbliche di superalcolici nel capoluogo Lerici e frazione di San Terenzo; la vendita, per asporto, e la detenzione in aree pubbliche di alcolici e superalcolici nellafrazione di San Terenzo; la vendita per asporto e la detenzione in aree pubbliche di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattina nella frazione di San Terenzo. La consumazione e detenzione di bevande alcoliche e superalcoliche. Per le predette finalità, i titolari o gestori delle attività di cui al punto precedente sono responsabili della corretta applicazione di quando disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori le necessarie misure di controllo”.