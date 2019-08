Street food dalle mani dei pescatori per aiutare la Pubblica assistenza

Golfo dei Poeti - La Pubblica assistenza Croce Rosso-Bianca di Lerici assieme ai pescatori del paese organizza per sabato 31 agosto uno street food di pesce nostrano presso il molo di Lerici in Calata Mazzini. A partire dalle 16 e per tutta la serata i volontari della Pubblica Assistenza saranno assieme ai pescatori per preparare ciò che di meglio il nostro mare offre, sgabei farciti, fritto misto, pesce fritto al cartoccio e tutto quello di cui già in varie occasioni i pescatori di Lerici hanno dimostrato la bontà. Il ricavato andrà a beneficio della Pubblica Assistenza, quindi si può tranquillamente dire che questa volta il pesce di Lerici oltre che fare bene, farà anche "del bene".