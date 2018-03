Stop pasquale per Piazza Battisti. Rinnovato il fanale marino

Lavori in corso in quel di Lerici. L'assessore Marco Russo: "Sospensione intervento per non arrecare disagi a cittadini e attività".

Golfo dei Poeti - Procedono i lavori per la riqualificazione di Piazza Cesare Battisti a Lerici. Sono stati completati il posizionamento delle nuove condotte di raccolta delle acque meteoriche e la sostituzione di alcuni tratti di linea fognaria e linee di acquedotto. Le attività di cantiere proseguono con la stesura dei cavidotti per l’impianto di pubblica illuminazione e di distribuzione dell’energia elettrica. Nelle prossime settimane verranno realizzati i dettagli di finitura e steso lo strato di base della pavimentazione. "Sono previste sospensioni delle attività di cantiere in prossimità delle festività pasquali con la finalità di arrecare il minor disagio possibile a cittadini e attività commerciali", spiega l'assessore ai Lavori pubblici Marco Russo. Sempre in materia di pubbliche opere, l'assessore riferisce che sono nella fase conclusiva i lavori per la sostituzione del palo e del fanale marino del molo del porticciolo.