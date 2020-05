Stabilimenti ai nastri di partenza. E per le libere la App 'Entra facile'

Golfo dei Poeti - Sarà con ogni probabilità pronta oggi pomeriggio l'applicazione che, unitamente a un numero di telefono dedicato ai meno 'digitali', consentirà di riservare il posto nelle spiagge libere che richiedono la prenotazione (QUI tutte le regole). Più precisamente, si tratta di una App non solo lericina, ma utilizzata da più comuni e territori che hanno deciso di avvalersene per regolare l'afflusso sugli arenili nella delicata estate del Covid-19, che si spera sia la prima e l'ultima. Ma andare al mare non è cosa soltanto di spiagge libere e libere attrezzate, bensì anche di stabilimenti balneari. I quali, da ordinanza comunale, domani, sabato 30 maggio, potrebbero già cominciare a lavorare, con qualche giorno di anticipo rispetto all'inizio ufficiale della stagione, previsto il 3 giugno.



“Al Lido di Lerici partiamo ufficialmente il prossimo 3 giugno – spiega a CdS Marco Buticchi, patron dello stabilimento e nota e apprezzata voce romanzesca -. Le direttive anti contagio statali e regionali ci sono arrivate da poco e non sono molto chiare, ci stiamo organizzando per seguirle al meglio, in attesa di eventuali ulteriori linee guida comunali. Che stagione sarà? Una stagione di sacrificio, da condurre senza grilli per la testa. Per quest'anno dobbiamo dimenticare la dimensione aziendale adoperandoci per dare una funzione sociale”. Il Lido, per via delle norme sul distanziamento tra ombrelloni – ogni postazione deve misurare 10 metri quadrati -, ne ha persi un 30 per cento abbondante. Stessa decurtazione per lo stabilimento Colombo: “Dobbiamo ancora decidere quando riaprire – fanno sapere dalla direzione -, forse lunedì prossimo. Ci sono tante richieste, purtroppo quest'anno non è possibile soddisfarle tutte”. Mentre dall'Eco del mare, da dove nelle scorse settimane avevano informato, di fatto, di avere per natura distanziamenti 'da Covid-19', la stagione partirà il 15 luglio.