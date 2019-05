Sport e arte legano Lerici e Mougins

Golfo dei Poeti - Giovedì 23 maggio si è concluso con un incontro a Sanremo il progetto scolastico che ha visto partecipi una rappresentanza della Scuola Media di Lerici, con le classi 3^A-3^B e 3^ST accompagnati da un gruppo di alunne dell'Istituto "Parentucelli -Arzelà" di Sarzana, con gli studenti della Scuola Media di Mougins.

Gli studenti a partire dall'inizio dell'anno scolastico si sono scambiati delle mail con la supervisione degli insegnanti Monica Callegari (anche segreteria del Comitato Gemellaggi Lerici), Stefania Pisani, Sara Luciani, e Bruno Suardini, con l'ausilio dell' Insegnante Monica Nicoli Vice Presidente del Comitato.

"L'iniziativa - spiega il Presidente del Comitato Cristina Libardo - rientra negli incontri fra le due città gemellate e fa parte dei progetti pianificati dal Comitato Gemellaggi Lerici per il 2019 allo scopo di favorire l'incontro e la relazione delle due cittadinanze. Ragazzi ed insegnanti hanno visitato la cittadina ligure, poi al parco di Villa Ormond hanno familiarizzato con giochi ludici e didattici; il gruppo francese era accompagnato dall'insegnante Jean Francois Di Costanzo e dal Vice Presidente del Comitato Francese Michel Ughetto che hanno omaggiato gli studenti italiani con una penna ricordo raffigurante Mougins. Questo è il primo dei progetti programmati per l'anno 2019, ora stiamo ultimando il secondo che trattasi di un progetto sportivo in collaborazione con la U.S. Landini Lerici e che avrà luogo l'8 e il 9 Giugno con un week end di basket a Lerici tra la squadra dei ragazzi di Mougins (12-13 anni) e i pari età lericini. La pianificazione dei progetti è stata fatta in accordo con la cittadina francese che ha proposto anche un altro progetto sportivo che è in lavorazione con la U.S. Santerenzina e che è previsto per la fine di Ottobre a Mougins. Nel frattempo il Comitato Gemellaggi Lerici sta organizzando con Mougins la possibilità di un progetto artistico/culturale e per questo motivo il Consigliere Valente Pucci Rolla in visita per fine maggio a Mougins, prenderà accordi per una mostra che avrà luogo a Lerici entro la fine dell'anno.

Questo scambio di idee, di scoperta del patrimonio culturale e anche solo semplicemente per allacciare rapporti di amicizia e ospitalità, rientra negli obiettivi del Comitato che sta lavorando per continuare questa alleanza, questa fraternità, ma soprattutto questa amicizia che dura da dieci anni al di sopra delle frontiere".