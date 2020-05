Spiagge libere, Lerici non fa passi indietro. E salta lo stop al fumo

Golfo dei Poeti - Scatta l'ordinanza del sindaco Paoletti sulla riapertura delle spiagge. Un provvedimento che, sulle spiagge libere, non contiene sorprese rispetto a quanto emerso lunedì scorso, con ampi strascichi polemici ma anche con il manifesto sostegno di chi pensa che il sistema studiato da Palazzo civico sia il giusto mix tra riapertura e attenzione. Innanzitutto, la prima pietra dell'ordinanza, che recita: Da sabato 30 maggio 2020 sarà possibile l'accesso alle spiagge e scogliere

artificiali e naturali anche ai fini della balneazione e per lo stazionamento sugli arenili e scogliere nel rispetto delle seguenti disposizioni. Stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate (che lavoreranno eminentemente su prenotazione) opereranno in ossequio alle linee guida uscite dalla Conferenza Stato-Regioni e saranno fruibili da residenti e non. Questo invece il funzionamento delle spiagge libere, anch'esse tenute a 'vivere' ne rispetto delle direttive uscite dalla Stato-Regioni.



Spiagge libere a prenotazione



La spiaggia libera in Loc. Baia Blu sarà fruibile mediante prenotazione tramite app o numero di telefono dedicati, anche da chi non è residente nel comune di Lerici.

La spiaggia libera di San Terenzo sarà fruibile tramite app o numero di telefono dedicati, nella percentuale del 50% delle postazioni disponibili da residenti nel comune di Lerici, per il restante 50% anche da chi non residente nel comune di Lerici. Sulle postazioni complessive, 15 saranno riservate ai clienti degli alberghi.

La scogliera sottostante la passeggiata compresa tra lo Stabilimento Colombo e

Venere Tre sarà fruibile tramite app o numero di telefono dedicati, anche da chi non

residente nel comune di Lerici.

La spiaggia libera in Loc. Venere Azzurra sarà fruibile tramite app o numero di

telefono dedicati, nella percentuale del 30% ai residenti nel comune di Lerici, nella percentuale del 70% anche a chi non residente nel comune di Lerici.



Spiagge libere e scogliere di Fiascherino te Tellaro



La spiaggia libera in loc. Fiascherino – Bunker è riservata ai residenti La Serra e

Tellaro e seconde case ubicate alla a Serra e e Tellaro, fruibile senza prenotazione fino

a esaurimento postazioni, con accesso vigilato da steward.

La spiaggia libera in loc. Fiascherino lato Tellaro è riservata ai residenti La Serra e

Tellaro e seconde case ubicate alla Serra e a Tellaro , fruibile senza prenotazione fino

a esaurimento postazioni, vigilata dai gestori libera attrezzata.

Scogliere di Trigliano, del Gro e di Tellaro riservate ai residenti La Serra e Tellaro e seconde case ubicate alla Serra e a Tellaro , fruibili senza prenotazione fino a esaurimento

postazioni, con accesso vigilato da steward.



Scogliere di Lerici e San Terenzo



Molo di Lerici riservato ai residenti del comune di Lerici e seconde case del territorio comunale, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni, con accesso vigilato da steward.

Scoglietti ed Erbetta riservati ai residenti del comune di Lerici e seconde case del territorio comunale, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni, con accesso vigilato da steward.

Rotonda Pertini, scogliera riservata ai residenti del comune di Lerici e seconde case del territorio comunale, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni, con accesso vigilato da steward.

Scogliera castello San Terenzo riservata ai residenti del comune di Lerici e seconde case del territorio comunale, fruibile senza prenotazione fino a esaurimento postazioni.



Spazi di balneazione ammessi ai clienti delle attività ricettive ubicate nel comune di Lerici

I clienti di alberghi, rta, b&b, affittacamere, locande, cav, agriturismi e campeggi ubicati nel comune di Lerici hanno accesso (oltre che a tutti gli stabilimenti balneari e a tutte le spiagge libere attrezzate) a tutte le aree di balneazione libera non riservate ai residenti, a tutte le aree di balneazione libera comprese tra Fiascherino e Tellaro anche se riservate ai residenti della frazione di Tellaro e della Serra, alle postazioni ad essi riservate nella spiaggia libera della Venera Azzurra attigua a Venere 1, alle 15 postazioni riservate alle

suddette strutture ricettive nella spiaggia libera di San Terenzo. “Rendendosi necessario, per tutelare l'economia turistica e in particolare la filiera delle strutture ricettive, garantire un afflusso contingentato, le aree di balneazione di Fiascherino, Trigliano e Tellaro sono

riservate ai residenti della Serra e Tellaro e seconde case, e clienti strutture ricettive allocate nel comune, stante che la zona ha la presenza maggiore di strutture ricettive di ampie dimensioni”, si legge nell'ordinanza.



Nel provvedimento si spiega poi che “al fine di evitare la necessità di individuare postazioni per fumatori comportanti inevitabili assembramenti, è sospeso il divieto di fumo imposto nelle spiagge e scogliere artificiali e naturali del comune, prevedendosi l'obbligo di utilizzare apposito contenitore personale dove riporre i mozziconi di sigaretta”. Le aree di balneazione di scogliere e spiagge libere saranno chiuse in orario notturno. E sempre con riferimento alle aree di balneazione libera l'ordinanza spiega che “sarà sempre consentito raggiungere il mare nel rispetto della disciplina apprestata senza passare per le aree di stazionamento e l'attraversamento delle spiagge libere lungo i camminamenti predisposti per poter accedere al mare”: in altre parole, anche questo anticipato, ci saranno dei 'corridoi' per chi voglia fare il bagno senza stare in spiaggia. Il provvedimento specifica infine che sarà possibile organizzare la fruizione delle spiagge libere e delle aree di balneazione libera in più turni e che una percentuale degli spazi sarà dedicata ai disabili. “Si precisa che la presente ordinanza disciplina unicamente l'accesso alle aree di balneazione. L'accesso al territorio del comune è libero”, quasi per tranquillizzare chi – vuoi anche per il tam tam mediatico – si sia fatto un'idea distorta della situazione. Nel complesso, quindi, nonostante i mugugni e gli appelli, il sindaco Paoletti non ha fatto passi indietro confermando l'orientamento emerso nei giorni scorsi.