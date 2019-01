Spiagge e pontili, levata di scudi di opposizione e Posidonia

I consiglieri del gruppo Porto Venere bene comune e l'associazione ambientalista hanno presentato le osservazioni alla proposta di variante del Pud avanzata dal Comune. E ne chiedono il ritiro.

Golfo dei Poeti - Tutti, o quasi, contro la proposta di variante del Piano di utilizzo comunale delle aree demaniali marittime (Pud) avanzata dall'amministrazione comunale di Porto Venere, guidata dal sindaco Matteo Cozzani.

Nel giro di poche ore, infatti, sono state depositate le osservazioni da parte del gruppo consiliare di opposizione Porto Venere bene comune e dell'associazione Posidonia. E in entrambi i casi piovono critiche sul documento.



I consiglieri Saul Carassale, Francesca Sacconi, Fabio Carassale e Franco Talevi chiedono infatti l'annullamento in autotutela della delibera, ritenendola viziata proceduralmente e non conforme al Puc – “Tavola della

disciplina della costa”. Gli esponenti del centrosinistra sostengono che sia necessario rivedere i dati generali relativi al “fronte balneare” predisponendo una nuova proposta che prenda in considerazione i tre sub ambiti indipendenti proposti e garantendo le prescrizioni previste dalla legge regionale. Infine chiedono al Comune di garantire la massima libera fruibilità delle spiagge dell’Olivo, stralciando la previsione di nuove spiagge libere attrezzate.

L'associazione ambientalista, per bocca della presidente Gabriella Reboa, ritiene invece la proposta di variante viziata da illegittimità sostanziali sia per mancata ottemperanza di tutte le norme sia poiché porta con sé il verificarsi di condizioni di disuguaglianza e disequilibrio nella gestione delle risorse del territorio.

Altre note dolenti, secondo Posidonia, sono il "notevole aumento dei pontili galleggianti nel seno dell’Olivo, la modifica e cementificazione di un tratto di linea di costa e la trasformazione delle spiagge da libere ad attrezzate lasciando libero solo l’ultimo tratto ai confini con lo stabilimento Le Terrazze".



Nello specifico Porto Venere bene comune osserva che "vengono citati dati fuorvianti che non rendono la reale consistenza del “fronte balneare” ed in particolar modo degli arenili in senso stretto. Infatti nelle premesse si cita un fronte balneare che si estende per ben 4.568 metri lineari di litorale di cui allo stato attuale con ben 1.977 metri lineari di arenili liberi cosa che farebbe intendere di trovarci alla pari, solo a titolo di esempio, ad un noto comune della Versilia come Forte dei Marmi dove in effetti è presente un fronte balneare di quelle

dimensioni. Il paragone per chi conosce il territorio è chiaramente improponibile e risulta quindi necessario ricalibrare i dati con i ridottissimi spazi balneari del territorio portovenerese disponibili, una volta depurati dei tratti di costa inaccessibili, di quelli nei quali l’accesso è vietato per frane, di quelli in cui sono vigenti servitù militari, cantieristica,

porticcioli turistici, stabilimenti balneari militari ed altri impedimenti".

Per l'opposizione l’intero fronte balneare reale si sviluppa in realtà per soli circa 2.730 metri, il 60 % di quanto dichiarato, e "si sviluppa su 3 sub ambiti ben distinti che a nostro giudizio devono essere visti e valutati in maniera autonoma - scrivono - essendo entità territoriali differenti e non facenti parte di un unico ed accessibile litorale.

Il litorale balneare andrebbe quindi suddiviso nei seguenti sub ambiti: Porto Venere (terraferma) per circa 910 metri,

Isola Palmaria (costa interna) per circa 1.140 metri e Isola Palmaria (costa est) per circa 680 metri.

Partendo da questi dati e con queste valutazioni dovrebbero essere quindi riformulate le percentuali previste dalle prescrizioni di cui alla legge regionale in modo da garantire fruibilità pubblica in tutti i contesti considerando in particolar modo l’ambito di “Porto Venere (terraferma)” l’unico sempre accessibile da tutte le categorie di utenti ed in particolar modo dalle fasce più deboli non solo fisicamente ma anche economicamente.

Tenendo poi in considerazione la presenza di scogliere balneabili, spiagge libere, solarium, stabilimenti balneari civili e militari, spiagge libere attrezzate e il loro ampliamento previsto dalla variante, lo sviluppo degli effettivi arenili liberi si ridurrebbe ulteriormente: Porto Venere (terraferma) per circa 100 metri, Isola Palmaria (costa interna) per circa 240 metri e Isola Palmaria (costa est) per circa 680 metri (invariato).

"Pare dunque evidente che a fronte dei paventati quasi 5 km di litorale balneabile (dato, come rappresentato, fuorviante ed inattendibile) a Porto Venere, sulla terraferma rimangono solo 100 metri lineari di arenile effettivo pienamente libero, peraltro nella zona più distante dal paese e meno servita", affermano i consiglieri di opposizione, che fanno notare come nella variante sia prevista l’eliminazione di un arenile naturale nei pressi del quale per alcuni anni hanno nidificato le sule di Porto Venere, per trasformarlo in destinazione nautica con la realizzazione di un nuovo porticciolo turistico. "Il nuovo assembramento di pontili galleggianti nei pressi dell'Olivo peraltro viene proposto

senza che siano stati realizzati studi riguardanti l’erosione costiera e la compatibilità ambientale della proposta in relazione ai delicati aspetti della balneazione e della produzione dei muscoli", concludono.



Posidonia sottolinea la necessità della partecipazione del pubblico all’intero processo di elaborazione del Pud e la necessità che a questo venga applicata la Vas. Inoltre l'associazione critica la proposta di realizzare un "pontile galleggiante permanente nel tratto di costa ricompreso tra la II Traversa Olivo e Punta del Frate".

"Tale pontile - scrive Posidonia - nella tavola grafica di variante appare posizionato all’interno dello stabilimento Le Terrazze (e quindi ad uso esclusivo dello stabilimento?) al confine con la spiaggia. La presenza di questo pontile, con gli spazi di manovra asserviti, diminuirà gli spazi di balneazione della confinante spiaggia che secondo la variante ritornerà ad essere classificata come spiaggia libera". "E’ importante ricordare - prosegue Reboa - che la spiaggia attualmente libera nel seno dell’Olivo che si vuole trasformare in spiaggia attrezzata, lido di dimensioni ridotte e dove è difficile anche solo immaginare una parziale occupazione, è l’unica vera spiaggia nel Comune di Porto Venere con accesso facile e gratuito".

Infine una osservazione puntuale sulla zona solarium di Calata Doria: "Nel centro di Porto Venere è rimasta quale spiaggia quella lingua di terra, non si può definire sabbia, davanti a Piazza Bastreri, dove si respirano i fumi dei motori delle barche private e dei traghetti per le isole e le 5 terre che ormeggiano davanti. Sono poi liberi per la balneazione gli scogli dal bar Doria fino a San Pietro e quelli che costeggiano la costruzione sul cui tetto è stata creata la zona solarium. Questo terrazzo, soprannominato “friggitrice” dai ragazzi, è sempre stato storicamente utilizzato da giovani e adolescenti fino ad assumere un valore identitario quale luogo di incontro e socializzazione. Chiudere questa zona all’uso pubblico comporterà anche un sovraffollamento della scogliera e della grotta Byron".