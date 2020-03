Spesa a domicilio, lunedì si parte anche a Porto Venere

Golfo dei Poeti - L'assessorato ai Servizi sociali del Comune di Porto Venere, in stretta collaborazione con il gruppo di Protezione civile comunale, la Pubblica assistenza Croce Bianca di Porto Venere, la Pubblica Assistenza Croce Bianca delle Grazie e la Croce Rossa sezione di Fezzano, istituisce un servizio gratuito di consegna spesa e farmaci a domicilio. Il servizio sarà attivo da lunedì 16 marzo 2020 e sarà rivolto esclusivamente alle persone anziane e/o in condizioni di fragilità che non hanno disponibilità di familiari e/o di altra rete assistenziale. Chi avesse la necessità di consegna al proprio domicilio dovrà contattare uno degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e seguire le indicazioni. Il personale volontario, dotato di idonei dispositivi di protezione, consegnerà le spese dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.



Le attività aderenti



Porto Venere



Supermercato Conad 0187 792 183

Alimentari di Via Garibaldi 333 63 86 810

Forno De ma' Piazza 333 61 84 867

Farmacia di Piazza Bastreri 0187 79 06 21/348 12 10 793



Le Grazie



Farmacia delle Grazie 0187 79 0015

Supermercato New Art 0187 79 2015/ 331 68 28 911

Macelleria delle Grazie 331 41 47 571

Tabaccheria di Merenda e Riccardo 0187 79 0967

Edicola di Grifoni Marco 347 69 66 190

Alimentari di via Roma 3490952021

Panificio Ghisolfi 0187 79 0193



Fezzano

Supermercato La botega 0187 79 0235

Edicola tabaccheria di Via Gallotti 349 54 16 418

Alimentari Cinque Vie 34756 10784