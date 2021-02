Specie marine 'aliene', prosegue l'intesa tra Valdettaro e Università di Pavia

Golfo dei Poeti - Gruppo Valdettaro e Università di Pavia insieme per un progetto di ricerca nel Golfo dedicato alle specie 'aliene' marine, giunto al quarto anno. Il gruppo di ricerca di Ecologia del Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Pavia (Anna Occhipinti, Agnese Marchini, Jasmine Ferrario e Marco Tamburini) intende di monitorare gli organismi marini che vivono in ambienti portuali, per individuare eventuali specie aliene, ovvero specie originarie di mari lontani introdotte dall’uomo attraverso, per esempio, la navigazione o l’acquacoltura. Per questo motivo il porto commerciale, le marine turistiche e i siti di molluschicoltura del Golfo della Spezia risultano essere aree di indagine particolarmente adatte allo studio del fenomeno delle invasioni biologiche. "Siamo orgogliosi di essere i partner di un progetto così importante. La ricerca è uno degli strumenti più importanti per salvaguardare il nostro mare. Innovazione, ricerca e sviluppo rappresentano i segmenti dai quali partire per rafforzare l'economia del mare rispettando l'ambiente", dichiara Luca Erba del Valdettaro Group. La ricerca è stata anche oggetto di un documentario, prodotto dall’emittente inglese ITV per conto dell’Organizzazione Marittima Internazionale (un’agenzia dell’ONU), e girato lo scorso autunno alla Spezia.