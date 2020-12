Sorpresa su Google: l'ostello è del Grand Hotel

Golfo dei Poeti - Googlando 'Ostello di Porto Venere', questo risulta parte del Grand Hotel. Una circostanza che non è passata inosservata, tant'è che ha trovato spazio sulla vivace piazza social portovenerese 'Il comune siamo noi', con un utente che ha richiamato l'attenzione, taggandoli, di sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza per avere chiarimenti in merito a un avvenuto passaggio dell'ostello sotto l'egida del Grand Hotel. A far chiarezza è invece intervenuto Raffaele Paletti, proprietario dell'albergo, che ha ringraziato per la segnalazione. "Anche perché con tutto rispetto non è un grande pubblicità per il Grand Hotel, avendo due tipi di clientela diversa. Chiederò al comune di toglierla", ha scritto. Quindi un refuso, non una silenziosa acquisizione.