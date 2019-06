Soldini sulla Palmaria: "Lo sviluppo va fatto, ma con molta attenzione"

Golfo dei Poeti - "Mi piace molto l'isola e penso che questo golfo sia uno dei porti più belli al mondo. Lo sviluppo va fatto, ma con molta attenzione. E non sempre in passato c'è stata, purtroppo". Sono le parole con le quali Giovanni Soldini, velista in solitaria di fama mondiale, risponde a chi gli chiede un commento su uno dei temi del momento, ovvero il masterplan proposto per cambiare volto alla Palmaria, isola sulla quale ogni spezzino ha almeno un ricordo di gioventù.

Da uomo di mare Soldini mette in guardia rispetto ai modi di applicazione dello sviluppo proposto, senza schierarsi dall'una o dall'altra parte.