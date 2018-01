Solamente tre dei 21 partecipanti al corso del Comsubin riceveranno l'ambito basco

Golfo dei Poeti - Il 26 gennaio, presso il Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN) della Marina Militare La Spezia, si svolgerà la cerimonia di conferimento dei brevetti da Incursore agli allievi del corso Ordinario 2017. Tra le autorità militari e civili presenti, il Comandante in Capo della Squadra Navale, ammiraglio di squadra Donato Marzano che è stato Comandante del COMSUBIN dal 01.05.2006 al 10.09.2008.

Solo tre giovani militari dei 21 partecipanti all’impegnativo corso, tra cui un Ufficiale e due giovani Volontari in Ferma Prefissata Annuale (VFP1), riceveranno l’ambito basco verde ed entreranno a far parte delle Forze Speciali della Marina Militare, al servizio del Paese per assicurarne la sicurezza collettiva.

Il corso ordinario incursori dura circa un anno ed è suddiviso in quattro fasi, durante le quali gli allievi ricevono una preparazione fisica e sono addestrati a condurre operazioni subacquee, anfibie e terrestri che rappresentano il primo gradino della preparazione professionale di base, che li mette in grado di entrare a far parte Gruppo Operativo Incursori.

Diventare Incursore significa vivere una professione appassionante e unica, con la possibilità di una carriera avvincente e appagante nel Reparto di Forze Speciali italiane più conosciuto e rinomato al mondo. Si può diventare un Incursore, oltre che attraverso la frequenza dell’Accademia Navale di Livorno e delle Scuole Sottufficiali della Marina Militare, partecipando ad un apposito concorso per Volontari in Ferma Prefissata di un anno (VFP1) che permette di accedere direttamente alla Scuola del COMSUBIN.

Il bando viene pubblicato annualmente sulla Gazzetta Ufficiale e per maggiori informazioni basta consultare il sito www.marina.difesa.it.

Durante la cerimonia di consegna del brevetto, la Federazione Italiana Attività Subacquee (FIAS), che da quest’anno riconosce l'attestato da Incursore in equipollenza diretta con i propri brevetti civili sportivi, conferirà ai nuovi Incursori della Marina Militare anche i brevetti Open FIAS-CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) riconosciuti in ambito internazionale.