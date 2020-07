Sociale e bontà del territorio, apre la bottega di Evergreen

Golfo dei Poeti - Al via l'avventura della bottega di Evergreen, l'iniziativa di agricoltura sociale della Serra di Lerici finalizzato all'inserimento di soggetti svantaggiati. Il negozio si trova all'ingresso della frazione lericina e propone sia prodotti frutto della lavoro agricolo dei ragazzi di Evergreen, dove ora si dà da fare una decina di persone, sia di altre realtà sociali e produttive del territorio, il tutto all'insegna della qualità, del biologico e della filiera corta. Tra le bontà proposte, anche i ravioli realizzati in pastificio dalla cooperativa sociale spezzina 'I ragazzi della luna', le cui specialità sono servite quotidianamente nel ristorante della struttura Luna Blu di Via Fontevivo. E ancora frutta, verdura, vino, conserve, sottolio e così via.

La bottega è aperta il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 8.30 alle 13. Il venerdì è il giorno dei sacchetti di verdure miste con consegna a domicilio su strada. Se vi va di entrare nella chat dedicata 'Io compro da Evergreen' mandate un messaggio al 3484780115. E non c'è nessun obbligo di acquisto, se il sacchetto vi interessa lo ordinate, altrimenti nessun problema. Il mercoledì precedente le consegne vengono annunciati costo e descrizione del sacchetto.